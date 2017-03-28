Galatasaray’ın aidat hamlesi Bursaspor’a örnek oldu

Toplam 6 bin 362 üyesi bulunan Bursaspor’da, bugüne kadar 3 bin 382 üyenin aidatlarını ödemediği gerekçesiyle kulüpten ihraç edildiği bildirilirken, 210 üyenin daha aynı sebepten üyeliğinin düşürüleceği öğrenildi.

Galatasaray Kulübü'nün mali genel kurulunda kulüp üyeliğinden ihraç talepleri reddedilen Hakan Şükür ve Arif Erdem'in yönetim kurulu toplantısında tüzükteki aidat ödememe maddesi esas alınarak kulüp üyelikleri düşürülmüştü. Sarı-kırmızılı kulüpte, 6 yıldır aidatlarını ödemeyen toplam 2 bin 700 üye bulunurken, diğer Süper Lig ekiplerinde de benzer durumlar yaşandığı gözlendi.

Bursaspor'da 3 bin 382 üye aidatlarını ödemedi, kulüpten ihraç edildi

Toplam 6 bin 362 mevcut üyesi bulunan Bursaspor Kulübü'nde de bugüne kadar 3 bin 382 üye aidatlarını ödemediği gerekçesiyle kulüpten ihraç edildi. 479 üyenin vefat ve istifa sebebiyle üyelikten düşürüldüğü bildirilirken, 210 üyenin daha aidat ödememe sebebiyle kulüpten ihraç edileceği belirtildi. Üyeliğe giriş ücretinin 200 TL olduğu Bursaspor Kulübü'nde yıllık aidat ücreti ise 150 TL.