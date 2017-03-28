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Galatasaraylı Cesar Prates bakın şimdi ne yapıyor?

2003 yılında Galatasaray'da top koşturan Prates'in yeni mesleği herkesi şaşırttı. Brezilyalı eski futbolcu bakın şimdilerde ne yapıyor?
11:4828 Mart 2017
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Galatasaraylı Cesar Prates bakın şimdi ne yapıyor?

Bir dönem Galatasaray formasıyla fırtınalar estiren Cesar Prates yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı. Etkili frikik vuruşları, sert şutları ve uzun taç atışları ile hatırlanan Cesar Prates, sarı kırmızılı takımda 1 sene forma giymişti.

Cesar Prates, 2003-2004 sezonunda Galatasaray’da futbol kariyerini sürdürdükten sonra ülkesine dönen yıldız isim  birçok farklı takımda görev aldı. Şimdi ise çok farklı bir alanda hayatına devam ediyor. Brezilyalı eski oyuncu, futbol kariyerinin ardından bir katolik kilisesinde papaz olarak görev yapıyor.

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