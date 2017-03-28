Hatem Ben Arfa aşkı yeniden alevlendi

Hatem Ben Arfa'ya teklifini yapan ve olumlu bir yanıt alan Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım, bu transferi bitirmek için PSG’nin sahibi Nasser Al-Khelaifi ile bizzat görüşecek.

Fenerbahçe yönetimi, orta sahaya, taraftarları heyecanlandıracak ve tribüne çekecek yıldız bir ofansif oyuncu transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim ise Hatem Ben Arfa. PSG'de forma şansı bulamayan Fransız yıldız ve menajeriyle görüşen Fener yönetimi, tecrübeli futbolcuya reddedemeyeceği bir teklif yaptı. Ben Arfa'nın da bu kez Fener'in teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Fenerbahçe, kulübünün transfer görüşmeleri yapması için izin verdiği Hatem Ben Arfa'yı kiralamak için PSG ile masaya oturacak. Fenerbahçe, hem sezon başında hem de devre arasında Ben Arfa'yı transfer etmek istemiş ancak olumlu sonuç alamamıştı. Bu sefer bizzat Başkanı Aziz Yıldırım'ın, PSG'nin sahibi ve Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüşüp bu transferi bitireceği belirtildi.

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