Hikmet Karaman savunmada değişikliğe gidecek

Çaykur Rizespor, sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Çaykur Rizespor,Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarda bulunan İsmael, Ali Faez, kaleci Daillo ve Ali Yakoubi dışında tüm futbolcular katıldı. Teknik direktör Hikmet Karaman antrenmanlarda oyuncularını sık sık uyararak, ilk 11’de yapacağı değişiklikleri sahada uygulamalı olarak gösterdi. Karaman’ın yardımcısı Hasan Özer’de forvet oyuncuları Kweuke, Edemwonı ve Tusznski‘yi özel olarak çalıştırdı.

SAVUNMA HATTINDA DEĞİŞİKLİK

Ligin en fazla gol yiyen takımlarından olan yeşil mavililerin teknik direktörü Hikmet Karaman’ın savunma hattında da değişikliğe gideceği öğrenildi. Sakatlığı geçen Ümit Kurt ile Oboabona ikilisine şans vermesi beklenen Karaman, sağ bekte Süleyman Koç veya Orhan’a, sol bekte ise Özgür Çek’e görev verecek.

FUTBOLCULARLA TOPLANTI YAPTI

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor maçı için oyuncuları ile özel bir toplantı yaptı. Karaman’ın “Bizim için zor görünün mücadeleyi lehimize çevirmek için her şeyi yapacağız. Bu potansiyelimiz ve özgüvenimiz var. Rakibe elbette büyük saygı duyuyoruz ama çekinmiyoruz. Kazanma arzusu ile mücadele edeceğiz. Kolayı seçmeyeceğiz. Haftalardır kazanamama şansızlığımıza son vermek zorundayız” dediği öğrenildi. Çaykur Rizespor yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.