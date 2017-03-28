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İlk hedef Mario Mandzukic

Menajeri aracılığıyla ara transferde Beşiktaş’tan gelen teklifi sezon sonuna erteleyen Juventus’un Hırvat yıldızı Mario Mandzukic, yönetimin forvet takviyesi çalışmalarında yine bir numaralı favori ismi...
09:0928 Mart 2017
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İlk hedef Mario Mandzukic

Ne Mario Gomez'in dönüşü ne de Vincent Aboubakar ile Demba Ba'nın bonservisi… Beşiktaş'ın forvet takviyesinde önceliği, geride kalan iki transfer döneminde de gündemine gelen Mario Mandzukic. Yönetim, Matej Mitrovic'in de temsilcisi olan menajeri Ivan Cvjetkov aracılığıyla Juventus'un Hırvat golcüsü ile temasta kalmayı sürdürüyor. Teklifler aldığı Çin'e gitmek istemeyen ve İtalyan deviyle 2 yıl daha kontratı bulunan 1.90'lık yıldız, devre arasındaki nabız yoklamasında sezon sonu için Beşiktaş'a açık kapı bırakmıştı. Kartal, bu transferi ‘satın alma opsiyonlu kiralık' formülüyle bitirmeyi planlıyor.

28 Mart 2017 Almanya`da çarşı karıştı! Cenk Tosun... Beşiktaş yönetimi, Wolfsburg'dan Mario Gomez'i yeniden kadrosuna katıp B.Dortmund'dan Emre Mor'u kiralamak isterken, Tayfun Korkut'un çalıştırdığı B.Leverkusen, gol makinesi Cenk Tosun'un peşine düştü. İlgili Haberi Oku

ABOUBAKAR ÇİN YOLCUSU

Yönetim, gördüğü kırmızı kartlarla gözden düşen Aboubakar'ın 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu da çok yüksek buluyor. Porto kulübü ise bonservisini elinde bulundurduğu Kamerunlu golcüyü astronomik bedel beklentisiyle Çin'e satmayı düşündüğü için kesinlikle pazarlığa yanaşmıyor. Aboubakar, bu şartlarda Uzakdoğu yolcusu gözüküyor.

Etiketler
beşiktaş juventus mario mandzukic
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