Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
KARABÜKSPOR
01 Nisan 2017 19:00
KARABÜKSPOR
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Karabükspor’da hedef Fenerbahçe galibiyeti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Kardemir Karabükspor’da hedef mutlak 3 puan...
13:4228 Mart 2017
0
Karabükspor’da hedef Fenerbahçe galibiyeti

Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Kardemir Karabükspor 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Skulason, Traore ve Latovlevici katılmadı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve Asbaşkan Tolga Gül de takip etti. Cumartesi günü Fenerbahçe’yi ağırlayacak Kardemir Karabükspor, çalışmalarını perşembe gününe kadar Antalya’da sürdürecek.

Kardemir Karabükspor'un başarılı oyuncusu Kerim Zengin, Fenerbahçe ile büyük takımlara karşı bu seneki son maçlarına çıkacaklarını belirterek, “Bu maçı alarak dörtte dört bir seri yakalamak istiyoruz. Umduğumuz bir maç olur. Yüksek tempolu ve istediğimiz bir oyunla 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz” dedi.

Etiketler
Fenerbahçe Kardemir Karabükspor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER