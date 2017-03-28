Kenan Sofuoğlu İspanya’da pistlere dönüyor

Elinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ilk iki yarışına katılamayan milli sporcu Kenan Sofuoğlu, bu hafta sonu İspanya’daki yarışa katılacak.

Dünya Supersport Şampiyonası’nda sezonun ilk iki yarışına katılamayan Kawasaki Puccetti Racing takımında yarışan milli sporcumuz Kenan Sofuoğlu, 2 Nisan’da İspanya Aragon Pisti’nde (5.077 Km.) yapılacak sezonun üçüncü yarışına çıkarak aylardır uzak kaldığı pistlere geri dönecek. Sezonun üçüncü yarışı 31 Mart Cuma günü serbest antrenmanlarla başlayacak. 01 Nisan Cumartesi günü Super Pole ile devam edecek İspanya yarışı, 02 Nisan Pazar günü TSİ 12:30'da Aragon Pisti'nde (16 tur-81.232 Km.) start alacak.

“Rakiplerimin puan kaybetmesi benim için avantaj”

Milli sporcu Kenan Sofuoğlu yaptığı açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle çok uzun süre motosikletinden ayrı kaldığını ve İspanya’daki yarışla bu hasretin sona ereceğini söyledi. Yarışlarda bazı iddialı pilotların puan çıkaramadığını vurgulayan Sofuoğlu, “Şampiyonadaki puanlama açısından kendime, ‘İlk iki yarışa katılmıyorum. Sezona eksi 50 puanla başlayacağım.’ dedim. Eksi 50 puanı kapatıp şampiyon olmak bu işte çok zor fakat ilk yarışta birçok iddialı pilot puan çıkartamadı. Eksi 30 puanla şampiyonaya başlayacağım. Bu iyi bir sonuç. Aragon’da iyi bir başlangıç yapıp sezonu istediğim gibi tamamlayabilirsem inşallah eksi 30 puanı kapatabilirim. 4-5 aydır motordan uzak kaldım ve sakatlığı yaşadığım yer sol bileğim olsaydı, ‘Yüzde yüz olarak Aragon’da hazırım.’ diyebilirdim. Gaz kolunu kontrol ettiğim bileğimde sorun yaşamam işimi çok zorlaştırıyor. Tahminen 20 turluk bir yarışa çıkacağız. Böyle bir sakatlık ardından 20 turluk yarışta ne kadar dayanırım bilemiyorum. Havalar çok iyi gidiyor motora bineceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

2017 Dünya Süpersport Şampiyonası’nda kalan yarışlar şöyle:

2 Nisan: İspanya-Aragon

30 Nisan: Hollanda

14 Mayıs: İtalya-Imola

28 Mayıs: İngiltere

18 Haziran: İtalya-Misano

20 Ağustos: Almanya

17 Eylül: Portekiz

1 Ekim: Fransa

22 Ekim: İspanya-Jerez

4 Kasım: Katar