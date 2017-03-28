Kıvılcımı gördük

Mecit DEMİR yazdı...

Hazırlık maçlarında kendi kalibrenizden düşük bir takımla oynamak ve farklı kazanmak sizi yanıltabilir. Kabul edersiniz ki Moldova, bizim ayarımız değil. Ancak bu tür maçlarda ortaya çıkan kıvılcımlar, ileride harlı ateşe dönüşebilir. Dün farklı bir sinerji vardı sahada. İlk kez milli takıma ev sahipliği yapan Eskişehir'de, taraftarın enerjisi direkt sirayet etti maça. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçında ilk 11'de oynattığı hiçbir oyuncuyla başlamadı maça. Gayet de iyi etti. Yaş ortalaması 23 olan milli takım, bize futbol ziyafeti çekti. Takımın hepsi iyiydi ama Emre Mor'a ayrı bir parantez açmak gerekir. Son dönemde izlemekten keyif aldığım en büyük genç yetenek. Öyle çalımlar atıyor ki rakip oyuncuya lisansını yırttırır. Umarım futbol bahtı açık olur. Fatih Terim, elinde bulunan bu jenerasyonu iyi değerlendirmeli. Kumaş sağlam. Tecrübeli oyuncularla bu gençler iyi harman edilirse gelecek parlak. 2018 Dünya Kupası'na gider miyiz bilinmez ama ilerisi için çok ümitliyim.