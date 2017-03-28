Mehmet Hacıoğlu: Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz

U17 Milli Takımı Teknik Direktörü Mehmet Hacıoğlu, Almanya maçının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

U17 Milli Takımı Teknik Direktörü Mehmet Hacıoğlu, Almanya maçının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantilediklerini aktaran Hacıoğlu, Almanya maçında şampiyonada cezalı duruma düşebilecek 3 oyuncuyu oynatmadıklarını kaydetti. Rakibin oyun kurgusuna göre onları ikinci bölgede karşılayıp, kazanılan toplarla hızlı hücumu düşündüklerini belirten Hacıoğlu, oyunun dışındaki olumsuz faktörler nedeniyle oyuncuların eksik kaldığını vurguladı. Hacıoğlu, “Oyuncularımı 2 eksikle de gösterdikleri mücadele ve takım oyununu oynama gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Sonuç olarak bu turnuvadan istediğimizi aldık. Oyuncularımızın gelişimi adına bu tip maçlarda nasıl oynanması gerektiğini öğrenmiş oldular. Bu anlamda bütün eksilerine rağmen bu açıdan artıları daha fazla oldu” dedi.

‘ÖNÜMÜZDE BİR AY VAR’

Mayıs ayında Hırvatistan’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’ndaki hedeflerini de açıklayan Hacıoğlu, şöyle dedi:

“Orada alınacak puan veya puanlar sıralamadaki yerimizi belirleyecek. Ayın 3’ünde kura çekimine gideceğiz, önce rakiplerimiz belli olsun, ondan sonra da turnuva sonunda ilk 5’in içinde yer alıp Hindistan’daki Dünya Kupası’na katılmayı hedefliyoruz. Turnuvaya hazırlanmak için önümüzde bir ay var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyorum.”