Mutlu Topçu’dan Harun Tekin’e tebrik

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla 1 günlük aranın ardından Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi Teknik Direktör Mutlu Topçu, dün ilk kez A Milli Takım forması giyen kaleci Harun Tekin'i tebrik etti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, 1 günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Akşam saatlerinde Özlüce Tesislerinde Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. A Milli Takımdan dönen kaleci Harun Tekin de çalışmaya dahil olurken, hafif sakatlıkları bulunan Jovic, Stancu ve Faty takımdan ayrı olarak çalıştı. Sakatlığı geçen Erdem Özgenç ise takıma dahil oldu. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 pas pres ve topla birlikte yapılan çalışmalarla devam etti.

Topçu, Harun Tekin’i tebrik etti

Öte yandan antrenman öncesi Teknik Direktör Mutlu Topçu, dün akşam A Milli Takımının Moldova ile oynadığı özel maçın ikinci yarısında oyuna girerek ilk kez milli takım forması giyen kaleci Harun Tekin’i tebrik etti.Yeşil-beyazlılar, 29 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.