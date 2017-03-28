Orkan Çınar’dan A Milli Takım yorumu

Türkiye U21 Takımı oyuncusu Orkan Çınar “A Milli Takımımız Dünya Kupası’na gitmek zorunda. Aramızda çok kaliteli oyuncular var” dedi.

Hazırlık maçında Azerbaycan U21 Takımını 4-0 mağlup eden Türkiye U21 Takımı oyuncusu Orkan Çınar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye U21 ile Azerbaycan U21 takımları arasında oynanan hazırlık karşılaşmasını değerlendiren genç oyuncu Orkan Çınar, “Öncelikle normal bir şekilde maçı bitirdim. Bu maçta takım oyununu çok iyi oynadık. Herkes herkese destek verdi. 4-0 kazandık. Takım olarak iyi oynadık. İyi kapandık. İyi defans yaptık. Sette oynadık. Hocamızın istediklerini yapmaya çalıştık. Bunu iyi bir şekilde başardık ama daha da iyi olabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“A Milli Takım oraya gitmek zorunda”

A Milli futbol takımının 2018 Dünya Kupası'na katılma şansı ile ilgili fikirlerini belirten Orkan, “Mili takımımız oraya gitmek zorunda. Yavaş yavaş gençleri oynatmaya başlıyorlar. Gerçekten aramızda çok kaliteli oyuncular var. Onları kullandıkça çok daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Oynadığım futbola bakıyorum”

Genç oyuncu Orkan, sakatlık sürecinin kendisini geriye attığını belirterek, “Ben illa A Milli Takım’da oynayacağım diye bir şey yok. Sonuçta bu da milli forma. Sakatlık beni geriye attı. Ama kısmet değilmiş. Her şeyin zamanla olacağını düşünüyorum. Bu tür şeylerle pek ilgilenmiyorum. Ben oynadığım futbola bakıyorum. Allah'ın izniyle zamanı gelince ben de gideceğim” değerlendirmesinde bulundu.