Sabri Sarıoğlu: Galatasaray için canımı veririm

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda önemli ifadeler kullandı. Galatasaray'ın ayrılması konusunda ısrar etmesi durumunda çok üzüleceğini söyleyen Sarıoğlu, bu durumunda kariyerine başka takımlarda devam edeceğini söyledi.

Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, futbolu Galatasaray’da bırakmak istediğini söyledi. Kendini fiziksel olarak iyi durumda hissettiğini dile getiren 32 yaşındaki futbolcu, yönetimin ısrar etmesi durumunda takımdan ayrılacağını ve kariyerine başka bir kulüpte devam edeceğini dile getirdi.

BIRAKMAK İÇİN KENDİMİ HAZIR HİSSETMİYORUM

Sabri Sarıoğlu, “Bırakmak için kendimi hazır hissetmiyorum. Kendimi zinde hissediyorum. Yöenetimden bırakmam yönünde gelirse saygıyla karşılarım. Biz futbolcuyuz burada. Bir futbolcu kendine baktığı sürece istediği kadar oynamak zorunda. Bizim ülkede yaş 30’u geçtikten sonra bıraksın diye bir düşünce var. Ben kendimi daha iyi hessediyorum. Saygı duyarım ve oynayacağım başka bir kulübe giderim. Tabii benim için çok üzücü bir durum olur. 20 senedir buradayım. Gönül ister ki burada bırakayım. Ben kendime güveniyorum.Çalışmayı seviyorum. Yaşım 32 olabilir ama kendimi iyi hissettiğim sürece bunun bir önemli yok.” diye konuştu.

Kadıköy’de şampiyon olduğumuz o anı unutamam. Ayhan ağabey ile beraber o kupayı Kadıköy’de kaldırmak büyük bir sevinçti. Soyunma odasında hiç ağlamadım. Yapı olarak üzüntümü dışa vurmam. Gözyaşı döken bir insan değilim ama aşırı üzüntü duyar ve içime atarım.”

GALATASARAY’A ZARAR GELECEĞİNE BANA GELSİN

Yönetim bana geldi 1+1 yıllık 1,6 milyon Euro sözleşme önerdiler. Ben hiç rakam ve süre konuşmadım. Kulüp bana ne önerdiyse sözleşmeye imza attım. Bu sözleşmeden sonra gazetelerde bu rakamları ben istemişim gibi yazdılar. Pazarlık yapmadım. Bana yakışmaz. Beni ben yapan Galatasaray kulübüdür. Ben bu kulüp için gerekirse canımı veririm. Ertesi günkü maçta galip geldik, taraftarların tepkisi oldu. Beni en çok üzen bu oldu. Saha içinde kederimi dışıma yansıtmam. İçime attım. Galatasaray futbol tarihinde 2 gün içinde opsiyonunu iptal eden bir oyuncu var mı. Ben Galatasaray kulübüne zarar gelmesini istemem. Burası benim anam babam çoluğum çocuğumdan sonraki ailem.”