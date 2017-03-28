Safet Susic: Kazanmaktan başka düşüncemiz yok

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, "Kasımpaşa ofansif oynayan bir takım ve bizim gibi çok gol atan bir ekip. Amacımız Kasımpaşa'dan bir fazla gol atıp kazanmak olacak. Başka bir düşüncemiz yok" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde ısınma koşuyla başlayan antrenman dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.

Turuncu-yeşilli takım idmanın son bölümünü esneme hareketleri yaparak tamamladı. Sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç takımdan ayrı çalışırken, ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan 5 futbolcu ise antrenmana katılmadı. Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Antrenman sonrası gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçını değerlendirdi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Kasımpaşa’nın iyi bir takım olduğunu ve daha önceki maçlar gibi bu karşılaşmanın da zor olacağını söyledi. Kasımpaşa’nın oldukça formda bir takım olduğunu belirten Susic, “Rakibimiz son haftalardaki maçlarını kazandı. Biz de Bursa’da iyi bir galibiyet aldık ve moral bulduk. Ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncularımızın da hazır geleceğini ve Kasımpaşa’ya karşı iyi bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Alt sıralarla aramızda 8 puan fark var. Bu farkı açmamız gerekiyor. Bundan dolayı Kasımpaşa maçını kazanmak istiyoruz” dedi.

“Amacımız Kasımpaşa’dan bir fazla gol atıp kazanmak”

Kazanmaktan başka bir sonuç düşünmediklerini ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını dile getiren Susic, “Cezalı oyuncumuzun olmaması da bizim için sevindirici bur durum. Milli takımlarından gelecek oyuncularım da sakatlanmadan dönerse çok iyi olacak. Şu ana kadar milli takımlarında olan oyunculardan yoksun çalıştık ancak birlikte çalışmamış olmak çok büyük bir dezavantaj değil. Bu oyuncularımızla uzun süredir birlikteyiz ve onların hazır geleceğini düşünüyorum. Kasımpaşa ofansif oynayan bir takım ve bizim gibi çok gol atan bir ekip. Amacımız Kasımpaşa’dan bir fazla gol atıp kazanmak olacak” diye konuştu.