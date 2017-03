Shangay Shenhua’nın Stadı’nda büyük yangın!

Çin Süper Lig takımlarından Shanghai Shenhua stadı Hongkou’da sabaha karşı yangın çıktı. Stadyumun büyük zarar gördüğü yangında tek teselli ise can kaybının olmaması.

Nasıl çıktığı henüz belli olmayan yangında stadyum koltuklarının ve dış yapının yandığı belirtilirken zeminde ise bir problem olmadığı yazıldı.

Çin Ligi’nin iddalı takımlarından olan Shanghai Shenhua kadrosunda Carlos Tevez, Fredy Guarin gibi yıldız isimler bulunduruyor. Ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş’a kiralanan Demba Ba’da bonservisi Shanghai Shenhua’da.

Fans of China’s Shanghai Shenhua football club worried fire at team’s home stadium could affect future games there. https://t.co/q1jtRPfQpX pic.twitter.com/CZcPlJhTcN

— ABC News (@ABC) 28 Mart 2017