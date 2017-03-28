Sunday Mba: Büyük maçları severim

Doğu Anadolu Derbisi'nde Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Elazığspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı oyuncusu Mba iddialı konuştu. Sunday Mba, "Büyük maçları severim. Bu maça da kendimi çok iyi hazırladım" ifadelerini kullandı.

Elazığspor ile geçtiğimiz sezon oynanan maçta attığı 2 gol ve yaptığı 1 asist ile takımının 3 gollü galibiyetinde başrol oynayan Sunday Mba, zorlu mücadele öncesinde yine iddialı konuştu. Bu hafta İstanbul’da Elazığspor’u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor’un Nijeryalı oyuncusu Mba, Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu maçları çok sevdiğini söyleyen başarılı oyuncu, “Kendimi bu zorlu mücadeleye çok iyi hazırladım. Büyük maçları çok severim” açıklamalarını yaptı.

“Lider olmamız bizi motive ediyor”

Bu maç öncesinde hazırlıklarını çok ciddi şekilde sürdürdüklerini de söyleyen Mba, “Takım olarak çok üst seviyedeyiz. Ayrıca lider olmamız da bizi derbiye ayrı motive ediyor. Kendimize daha çok güveniyoruz. Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum. Ancak şunun da farkındayız, daha önümüzde 9 maç var. Hepsini kazanarak devam etmek istiyoruz” diye konuştu.