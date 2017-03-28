Süper Lig’e teknik direktör dayanmıyor

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 25. hafta itibariyle 6 takım teknik direktör değişikliğine gitmezken, 12 takımda toplam 26 teknik adam görev aldı. Gaziantepspor ve Akhisar Belediyespor 3 teknik direktör ile en fazla hoca değiştiren takım oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor, sezon başından bu yana görevdeki hocasıyla yola devam ederken, bu takımlar dışında kalan 12 ekipte toplamda 26 teknik adam görev aldı. Gaziantepspor ve Akhisar Belediyespor, bu sezon 3. teknik direktörüyle yola devam ederken, 10 takımda hoca değişikliği yaşandı. Bu sezonun en çok tartışılan teknik adam değişikliği ise, Karabükspor’da gösterdiği başarılı performansın ardından Galatasaray’la anlaşmaya varan Igor Tudor oldu. 11 takım, kötü gidişat nedeniyle teknik direktörünü değiştirirken, Karabükspor tam tersi olarak, iyi gittiği için teknik direktörünü Galatasaray’a kaptırdı. Bu sezon hoca değişikliğine giden ve görev alan teknik direktörler listesi şöyle:

Gaziantepspor

Sezonun en fazla teknik direktör değiştiren takımı olan Gaziantepspor, sezona İsmail Kartal ile başlarken, 13 haftanın sonunda 8 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Kartal'ın takımdan ayrılışının hemen ardından 14. haftada kırmızı-siyahlıların başına gelen İbrahim Üzülmez adeta bir kabus etkisi yarattı. Üzülmez döneminde galibiyet ve beraberliği olmayan Gaziantepspor, hocayı 3 mağlubiyet ile uğurladı. 18. haftada Bülent Uygun ile ilk maçına çıkan kırmızı-siyahlı ekip, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Akhisar Belediyespor

Gaziantepspor ile birlikte bu sezon 3. teknik adamını göreve getiren bir diğer takım ise Akhisar Belediyespor. Sezona Cihat Arslan ile başlayan Akhisar Belediyespor, 2. haftanın sonunda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Ancak yönetim, Cihat Arslan’la yollarını ayırdı ve tecrübeli hoca Tolunay Kafkas getirildi. Akhisar Belediyespor, Kafkas önderliğinde 11 mağlubiyet, 6 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. 25. haftada alınan Adanaspor yenilgisi sonrası Tolunay Kafkas istifa etti. İstifanın ardından milli takım arasında Manisa ekibi Okan Buruk’la anlaştı. Buruk'un gelmesiyle birlikte Akhisar Belediyespor, 2016-2017 sezonunda en çok teknik direktör değiştiren takımlar arasına girdi.

Kayserispor

Teknik direktör değişikliğinin en çok etkisini gösterdiği takım Kayserispor oldu. Hakan Kutlu ile 13 hafta boyunca kötü bir dönem geçiren sarı-kırmızılı takım, Sergen Yalçın ile rahata erdi. 13 maçta 8 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 beraberlik alan Kayserispor, 17. haftada Sergen Yalçın'ın gelmesi ile birlikte 2 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 4 galibiyet aldı.

Aytemiz Alanyaspor

Takımı Süper Lig’e çıkaran Hüseyin Kalpar ile yola devam eden ve sezona Kalpar ile başlayan Alanyaspor, 17. haftada itibariyle yeni hocasıyla yola devam eden bir başka takım oldu. Kalpar yönetiminde 5 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Alanyaspor, 20. haftada Türkiye’yi çok yakından tanıyan tecrübeli teknik adam Saffet Susiç’i takımın başına getirdi. Turuncu-beyazlı ekip Boşnak teknik adam önderliğinde 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Osmanlıspor

25 haftadır Mustafa Reşit Akçay ile çalışan Osmanlıspor, ligde oynadığı son maçta Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında Mustafa Reşit Akçay istifa etmişi. İstifanın ardından milli takım arasını fırsat bilen Osmanlıspor yönetimi, takımın başına kısa süre önce Bursaspor ile yollarını ayıran Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi. Hamzaoğlu, Osmanlıspor ile henüz maça çıkmamışken, Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Osmanlıspor 25 haftada 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 10 beraberlik almıştı.

Galatasaray

Sarı-kırmızılı takım, Jan Olde Riekerink ile başladığı sezona 21. hafta itibari ile Igor Tudor'u getirdi. Riekerink, bu sezon Galatasaray’da görevde kaldığı 20 maç boyunca 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, Tudor'lu Galatasaray ise 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Karabükspor’u çalıştıran Igor Tudor, bu sezon Süper Lig’de görev yapan teknik direktörler arasında kötü performansı nedeniyle değil, iyi performansı nedeniyle takımından ayrılan tek hoca olarak da dikkat çekti.

Antalyaspor

Akdeniz ekibi sezona Portekizli Jose Morais ile başlarken, 6 hafta süren Morais serüveni 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sonuçlandı. Morais'in ardından teknik adamlık koltuğuna getirilen tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay ise kırmızı-beyazlılarla çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Kasımpaşa

Bu sezona Rıza Çalımbay ile başlayan Kasımpaşa'da 3. haftadan sonra teknik patronluğa Kemal Özdeş getirildi. Çalımbay yönetiminde kötü günler geçiren Kasımpaşa, 3 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. 22 haftadır Kemal Özdeş yönetiminde çalışan mavi-beyazlıların, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunurken özellikle son haftalardaki performansı dikkat çekiyor.

Kardemir Karabükspor

Karabükspor, bu sezona Igor Tudor ile başlarken, 20. hafta itibariyle Tudor'un Galatasaray'a gündem yaratan transferi sonrasında kırmızı-mavililerde teknik direktörlüğe Zoran Barisic getirildi. Tudor'lu Karabükspor, 20 haftada 8 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik alırken, 21. haftada Karabükspor teknik direktörü olan Zoran Barisic yönetiminde de 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Gençlerbirliği

Sezona İbrahim Üzülmez ile başlayan başkent ekibinde, 11. haftada teknik direktörlüğe Ümit Özat getirildi. İbrahim Üzülmez döneminde 10 haftada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, 11. haftadan bu yana Ümit Özat yönetiminde 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Bursaspor

Sezonun ilk 18 haftası tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu'na emanet olan Bursaspor'da 20. hafta itibariyle Mutlu Topçu teknik direktör oldu. Hamzaoğlu ile 18 haftada 8 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip, Mutlu Topçu ile 20. haftadan bu yana 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Adanaspor

Sezonun ilk 2 haftasında Eyüp Arın ile çalışan Adanaspor'a 3. hafta itibariyle Krunoslav Jurcic geldi. Jurcic önderliğinde 11 hafta çalışan turuncu-beyazlılar 1 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik alırken, 14. haftada yerini yardımcı antrenör Eyüp Arın’a bıraktı. 17. haftada teknik adamlık koltuğuna getirilen Levent Şahin, çıktığı ilk maçında Fenerbahçe'den deplasmanda 1 puan alarak dikkat çekti. Şahin yönetimindeki Adanaspor'un 25. hafta itibariyle 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon 25. hafta itibariyle değişen teknik direktörler şöyle:

Galatasaray: Jan Olde Riekerink, Igor Tudor

Bursaspor: Hamza Hamzaoğlu, Mutlu Topçu

Akhisar Belediyespor: Cihat Arslan, Tolunay Kafkas, Okan Buruk

Antalyaspor: Jose Morais, Rıza Çalımbay

Kardemir Karabükspor: Igor Tudor, Zoran Barisic

Gaziantepspor: İsmail Kartal, İbrahim Üzülmez, Bülent Uygun

Gençlerbirliği: İbrahim Üzülmez, Ümit Özat

Kasımpaşa: Rıza Çalımbay, Kemal Özdeş

Kayserispor: Hakan Kutlu, Sergen Yalçın

Adanaspor: Krunoslav Jurcic, Levent Şahin

Alanyaspor: Hüseyin Kalpar, Saffet Susic

Osmanlıspor: Mustafa Reşit Akçay, Hamza Hamzaoğlu