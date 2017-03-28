Süper Lig’in Avrupa’daki sıralaması belli oldu!

Süper Lig, piyasa değeri bakımından Avrupa’nın en büyük 6. ligi durumunda. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa’nın ardından Avrupa’nın en değerli ligi olan Süper Lig, Hollanda, Portekiz, Belçika ve Rusya gibi ülkeleri geride bıraktı.

Piyasa değeri her geçen sene yükselen Süper Lig, Avrupa'nın da en büyük 6. ligi konumunda. Süper Lig'deki 18 takımın toplam piyasa değeri 888 milyon 550 bin Euro'ya ulaşırken, bu rakam Avrupa'nın birçok ülkesinin üzerinde yer aldı. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en değerli ligi olan Süper Lig; Portekiz, Hollanda, Belçika ve Rusya gibi ülkeleri de geride bıraktı. Ligin piyasa değeri en yüksek takımı 142 milyon 550 bin Euro'yla Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertlileri 125 milyon 500 bin Euro'yla Beşiktaş, 100 milyon 100 bin Euro'yla da Galatasaray takip etti. Piyasa değeri bakımından en altta yer alan takım ise 18 milyon 700 bin Euro'yla Adanaspor oldu.

En değerlisi Premier Lig

Futbolun Beşiği olarak adlandırılan İngiltere, piyasa değeri anlamında rakiplerinin açık ara önünde bulunuyor. İngiltere Premier Lig'in piyasa değeri 4 milyar 910 milyon Euro. Premier Lig'i, 3 milyar 620 milyon Euro'yla İspanya La Liga takip ediyor. İki lig arasındaki toplam piyasa farkı 1 milyar 290 milyon Euro. Bu rakam Süper Lig'in değerinden 400 milyon Euro daha fazla. La Liga'nın ardından İtalya Serie A geliyor. Juventus'un başı çektiği ligin toplam değeri 2 milyar 790 milyon Euro. İtalya Serie A ile Almanya Bundesliga arasında 160 milyon Euro'luk bir fark bulunuyor. Bundesliga'nın değeri 2 milyar 630 milyon Euro. Özellikle Paris Saint Germain'in yatırımlarıyla piyasa değeri yükselen Fransa Ligue 1'in değeri de 1 milyar 750 milyon Euro'ya ulaşmış durumda. Bu 5 büyük ligin ardından en pahalı lig olarak da 888 milyon 550 bin Euro'yla Süper Lig dikkat çekiyor.

En pahalı takımlar İspanya'dan

Avrupa'nın en büyük ligi olarak İngiltere Premier Lig öne çıksa da, en pahalı takımlar İspanya'da bulunuyor. Kadrosunda 24 futbolcu bulunan Real Madrid'in toplam piyasa değeri 766 milyon 800 bin Euro. Arda Turan'ın da formasını giydiği 22 kişilik kadrolu Barcelona'nın piyasa değeri ise 753 milyon 500 bin Euro. Piyasa değeri en düşük olan liglere baktığımızda ise ilk sırayı İrlanda Cumhuriyeti alıyor. 12 takımlı ligin toplam değeri 10 milyon 200 bin Euro. Avrupa'nın en düşük değerli ekibi ise yine İrlanda Cumhuriyeti Ligi'nden Bohemians. Bu takımın toplam değeri 250 bin Euro.

Avrupa liglerinin piyasa değerleri ve en pahalı takımlarının listesi şu şekilde:

Premier Lig: 4.91 milyar Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Manchester City: 525.25 milyon EuroChelsea: 515 milyon EuroArsenal: 492 milyon EuroPiyasa değeri en düşük olan takımBurnley 85 milyon Euro

İspanya La Liga: 3.62 milyar Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Real Madrid: 766.8 milyon EuroBarcelona: 753.50 milyon EuroAtletico Madrid: 497.50 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Osasuna: 37 milyon Euro

İtalya Serie A: 2.79 milyar Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Juventus: 447.80 milyon EuroNapoli: 324.75 milyon Euroİnter: 316.5 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Crotone: 24.55 milyon Euro

Almanya Bundesliga: 2.63 milyar Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Bayern Münih: 566.15 milyon EuroB.Dortmund: 376.35 milyon EuroB.Leverkusen: 273.95 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Darmstadt: 22.5 milyon Euro

Fransa Ligue 1: 1.75 milyar Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Paris SG:463.9 milyon EuroLyon: 200.80 milyon EuroMonaco: 197.80 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Dijon: 21.93 milyon Euro

Türkiye Süper Lig: 888.55 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Fenerbahçe: 142.55 milyon EuroBeşiktaş: 125.5 milyon EuroGalatasaray 100.1 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Adanaspor: 18.7 milyon Euro

Portekiz Ligi: 862.40 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Benfica: 203.60 milyon EuroPorto: 179.75 milyon EuroSporting Lizbon: 168.75 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Tondela: 10.18 milyon Euro

Rusya Ligi: 698.25 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Zenit: 106.80 milyon EuroSpartak Moskova: 93.30 milyon EuroCSKA Moskova: 82 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Tomsk: 3.45 milyon Euro

Hollanda Ligi: 648.80 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

PSV Eindhoven: 113.20 milyon EuroAjax: 103.93 milyon EuroFeyenoord: 91.75 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Go Ahead Eagles: 9.70 milyon Euro

Belçika Ligi: 521 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Anderlecht: 89.30 milyon EuroClub Brugge: 71.45 milyon EuroGent: 54.35 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Westerlo: 11.88 milyon Euro

Ukrayna Ligi: 276.08 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Shakhtar Donetsk: 107.30 milyon EuroDinamo Kiev: 77.15 milyon EuroZorya: 16 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Volyn Lutsk: 5.40 milyon Euro

Yunanistan Ligi: 255.93 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Olympiakos: 44.65 milyon EuroPAOK: 39.25 milyon EuroPanathinaikos: 29.30 milyon Euro