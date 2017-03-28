Türkiye 4 – 0 Azerbaycan / Maç özeti

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştığı Azerbaycan 21 yaş altı futbol takımını 4-0 mağlup etti.

Ümit Milli Futbol Takımı özel maçta karşılaştığı Azerbaycan’ı 4-0 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan maçta Türkiye’nin gollerini 56 ve 86’ncı dakikada Umut Bozok ve 77 ile 83’üncü dakikada Kubilay Kanatsızkuş attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

40. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ehtiram, çalımlayarak girdiği ceza sahası içinden içeriye çevirdiği topta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

45. dakikada Budag'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında topla buluşan Mahir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada ceza sahası dışında seken topu savunma arkasına gönderen Yusuf Yazıcı'nın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Umut Bozok'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

63. dakikada Kubilay'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona hakem penaltı kararı verdi. Yusuf Yazıcı'nın yerden sert bir vuruş yaparak kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Sanan çıkardı.

72. dakikada sol kanattan Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Fethi'nin kafa vuruşunda top kaleci Sanan'da kaldı.

78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kubilay'ın topu sürerek girdiği ceza sahası içinde yaptığı isabetli vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

83. dakikada Umut'un pasında ceza sahasında topla buluşan Kubilay'ın vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0.

86. dakikada sol kanattan Muhammed Enes'in içeriye çevirdiği topta Umut'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0.

Türkiye 4 – 0 Azerbaycan

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Emre Malok, Oktay Önge, Bahtiyar Birinci

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Fethi Özer, Oğuzhan Çapar, Mehmet Zeki Çelik, Ahmet Ildız (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Alican Özfesli (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Orkan Çınar (Dk. 71 Mert Örnek), Yusuf Yazıcı (Dk. 83 Ahmet Bahçıvan), Umut Bozok, Deniz Hümmet (Dk. 76 Muhammed Enes Durmuş)

AZERBAYCAN: Sabuhi (Dk. 46 Sanan), Tashgin, Bahlül, Serkan, Yusif, Elgyun, Gismat, Budag (Dk. 79 Eltun), Ehtiram (Dk. 66 Alibay), Ozan Can (Dk. 69 Ilyas), Mahir

GOLLER: Dk. 56 ve 86 Umut Bozok, Dk. 77 ve 83 Kubilay Kanatsızkuş (Türkiye)

SARI KART: Dk. 53 Bahlül (Azerbaycan)