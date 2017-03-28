Türkiye Yelken Şampiyonası heyecanı Çeşme’de başladı

Yelken Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yelken Şampiyonası'nın açılış töreni, İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Şampiyonası heyecanı Çeşme'de başladı. İnkılap Caddesi'nde kortej yürüyüşü ile başlayan açılış seramonisi, Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı. Açılış törenine, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, İlçe Müdür vekili Nuri Büyükateş, kulüp temsilcileri ve sporcular katıldı.

Ilıca parkurunda Laser ve Optimist sınıflarında 55 kulübün 456 sporcu ile mücadele vereceği şampiyonanın açılış töreninde bir konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, yelken sporunun kendilerine Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olduğunu belirterek, “Çeşmemiz’de 5 gün boyunca siz yelkenci dostlarımızı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. Yarışlar sonucunda bir kısmınız dereceye girecek, bir kısmınız giremeyecek. Ama inanın ki, bu günleri ileride arayacaksınız. Yelken sporu bizlere Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Avrupa'da bu spora büyük ilgi varken, Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün önerisi ile Yelken Federasyonu kuruldu. Günümüzde ise Türkiye’nin her bölgesinden gençlerimiz yelken sporuna büyük ilgi duyuyor. Bizler de sizlere bu spor dalında çok güveniyoruz” dedi.

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede ise ilçenin yelken sporu ile anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye Yelken Şampiyonası'nın bu yarışında öncelikle tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Çeşme Belediyesi olarak her zaman spor ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. Burada kendinizi evinizdeymiş gibi hissetmenizi istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi şimdi de yanınızda olmaya devam edeceğiz. İlçemizle bütünleşen bu güzel spor dalında tüm takımlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise bir kez daha Çeşme'de olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Buradan bakıldığında çok güzel bir tablo görüyoruz. Yarın ise denizin üstünde beyaz kelebekler gibi olacak tablo, inanın her şeye değer. Bu tabloyu oluşturan sizleri tek tek tebrik ediyorum. Burada 5 gün sonra sonuçları açıklayacağız. Ama hepinizin kendinize göre hedefleriniz var. Bu yarışlarda umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Federasyon Başkanı olarak ben de sizlere bir hedef göstermek istiyorum; bu 5 gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından gelen arkadaşlarınızla tanışın, onlarla iyi arkadaşlıklar kurun. Yaşam boyu sürdüreceğiniz dostluklar elde edin. Bu hem sizler, hem de bizler için unutulmayacak bir yarış olsun” şeklinde konuştu.

28 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında, Optimist, Optimist Junior , Laser 4.7, Laserradial sınıflarında yarışlar gerçekleştirilecek, 3 Nisan – 8 Nisan tarihleri arasında ise Laser Standart, 420, 470, Fınn, Pirat, Rs:X, Techno 293 ve Rs:One sınıflarında yapılacak yarışlarda, yelkenciler ter dökecekler.