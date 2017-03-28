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TV’de bugün (28-03-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
10:4128 Mart 2017
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TV’de bugün (28-03-2017)

FUTBOL

U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur

Türkiye-Almanya …………………………….Sports TV …………14.30

Hazırlık maçı

Almanya (U21)-Portekiz (U21)……….Eurosport …………19.00

Fransa-İspanya……………………………………..A Spor …………22.00

BASKETBOL

Spor Toto Basketbol Ligi

Galatasaray-TED Kolej ………………Bein Sports 3 …………17.00

Eurocup Finali

Valencia-Unicaja Malaga ………………Eurosport 2 …………21.30

NBA

Indiana-Minnesota …………………………….NBA TV …………02.00

Houston-Golden State ……………………….S Sport …………03.00

VOLEYBOL

TVF Kadınlar 1. Lig Play-Off

Samsun Anakent-Pursaklar………………….Çay TV …………13.00

Beylikdüzü-İlbank………………………………..Çay TV …………15.00

Vestel Venus Sultanlar Ligi Çeyrek Final

Beşiktaş-VakıfBank …………………………NTV Spor …………19.00

Kadınlar CEV Kupası Yarı Final

Galatasaray-Dinamo Kazan………………TRT Spor …………19.00

Erkekler CEV Kupası Yarı Final

Trentino-Fenerbahçe …………………………..FB TV …………21.30

Etiketler
spor ekranı
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