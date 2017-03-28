TV’de bugün (28-03-2017)

FUTBOL
U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur
Türkiye-Almanya …………………………….Sports TV …………14.30
Hazırlık maçı
Almanya (U21)-Portekiz (U21)……….Eurosport …………19.00
Fransa-İspanya……………………………………..A Spor …………22.00
BASKETBOL
Spor Toto Basketbol Ligi
Galatasaray-TED Kolej ………………Bein Sports 3 …………17.00
Eurocup Finali
Valencia-Unicaja Malaga ………………Eurosport 2 …………21.30
NBA
Indiana-Minnesota …………………………….NBA TV …………02.00
Houston-Golden State ……………………….S Sport …………03.00
VOLEYBOL
TVF Kadınlar 1. Lig Play-Off
Samsun Anakent-Pursaklar………………….Çay TV …………13.00
Beylikdüzü-İlbank………………………………..Çay TV …………15.00
Vestel Venus Sultanlar Ligi Çeyrek Final
Beşiktaş-VakıfBank …………………………NTV Spor …………19.00
Kadınlar CEV Kupası Yarı Final
Galatasaray-Dinamo Kazan………………TRT Spor …………19.00
Erkekler CEV Kupası Yarı Final
Trentino-Fenerbahçe …………………………..FB TV …………21.30