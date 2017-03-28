U17 Milli Takımı Avrupa Şampiyonası vizesi aldı

U17 Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde düzenlenen U 17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 1’nci Grup son maçında Türkiye, Almanya’ya 3-1 yenildi. Grupta ilk iki sırayı alan Almanya ve Türkiye, U17 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Manavgat’taki Emirhan Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Rade Obrenoviç, Tomislav Pospeh ile Galler’den Ian Bird yönetti. Türkiye maça; Berke Özer, Ramazan Civelek, Berk Çetin, Abdüssamed Karnuçu, Umut Güneş, Malik Karaahmet, Atalay Babacan, Berkehan Biçer, Berkay Tekin, Hasan Adıgüzel ve Egehan Gök, Almanya ise Luca Plogman, Alexander Nitzl, Pascal Hackethal, Dominik Becker, Jose-Enrique Rios Alonso, Nicolas-Gerrit Kuehn, Jan-Fiete Arp, Elias Abouchabaka, Robin Kehr, Yannik Keitel ve Kilian Ludewig 11’iyle çıktı.

Almanya birinci, Türkiye ise ikinci sırada grubu tamamlayarak Mayıs ayında Hırvatistan’da yapılacak U17 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Karşılaşmayı Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü ve Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Sözen de izledi. Kaymakam Günlü ve Başkan Sözen maçın ardından her iki takım yöneticilerini tebrik etti. Grupta bugün oynanan diğer maçta Finlandiya, Ermenistan’ı 5-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Türkiye’den geldi. Sol taraftan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Malik Karaahmet’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

14. dakikada Almanya atağında topla buluşan Jan-Fiete Arp, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

32. dakikada rakibini orta sahada faulle durduran Abdüssamd Karnuçu, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

37. dakikada gelişen Almanya atağında Umut Güneş, rakibine faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Jan-Fiete Arp’in kullandığı penaltı atışında kaleci Berke Özer topu kornere çeldi. İlk yarı Almanya’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

45. dakikada ceza sahasında bomboş durumda topla buluşan Jan-Fiete Arp, kaleci Berke’nin sağından topu filelere gönderdi: 0-2.

53. dakikada ikinci yarı oyuna dahil olan Yunus Akgün, sol taraftan aldığı topu ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

74. dakikada Jan-Fiete Arp’a ceza sahası içinde Egehan Gök’ün yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Egehan Gök kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Penaltı atışını kullanan Elias Abouchabaka topu ağlara gönderdi. 1-3. Karşılaşma Almanya’nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.