Yaya Toure adım adım Galatasaray’a

Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Fildişili futbolcu Yaya Toure'ye imza parası artı 2 yıllık sözleşme önerdi. Daily Mail’in haberine göre bu transferde Aslan’ın tek rakibi Monaco...

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da bomba iddia İngiltere basınından geldi. Daily Mail'de yer alan habere göre sarı-kırmızılıların Manchester City'nin orta saha oyuncusu Yaya Toure ile temasa geçti. Çin'e gitmek istemeyen Fildişili futbolcuyu, Monaco'nun da yakın takibe aldığı ifade edildi. G.Saray yönetimi, Yaya Toure'yi ikna etmek için eski futbolcusu Didier Drogba'ya da pazarlıklarda başrol oynatmayı hedefliyor.

`Kırmızı çizgimiz Atatürk` Galatasaray'ın eski yöneticisi Adnan Öztürk, yaşanan olayların röntgenini çekti: Cumartesi gününün faturası, o günkü genel kurulu yönetenlerin eseridir. Atatürk ilke ve inkılapları Galatasaray'ın kırmızı çizgisidir. Sporun içine siyaseti karıştırmaya her zaman karşı olmuşumdur.” İlgili Haberi Oku

Galatasaray oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Yaya Toure'ye 2 milyon Euro'luk imza parası ve 2 sezonluk sözleşme teklif etti. Yönetimin 33 yaşındaki yıldıza yıllık 4 milyon Euro'luk bir rakam önerdiği de gelen haberler arasında. Bu sezon Premier Lig'de 17 karşılaşmada forma giyen Yaya Toure, 3 gol atarken 331 dakika sahada kaldı. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde futbolcu ve menajeriyle yeniden görüşmesi bekleniyor.