Yeni Malatyaspor’da parola 3 puan

Evkur Yeni Malatyaspor ligin 26. haftasında oynayacağı Doğu derbisine 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

TFF 1. Lig'de zirvede bulunan Malatya temsilcisi yıllara dayanan rekabette yeni bir perdenin açılacağı cumartesi günkü maça Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlandı.

Yapılan taktik çalışmada futbolcularını uyaran Teknik Direktör İrfan Buz, “Unutmayın bizim bir hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda ilerlerken hata yapma lüksümüz yok. Belki Elazığ maçı bir derbi müsabakası ama bizim için ne ilk nede son bu 90 dakika” diyerek, daha dikkatli olmalarını istedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Kaptan Sedat Ağçay sarı kart cezalısı olduğu için, sol bek oyuncusu Ferhat Kiraz ise sakatlığından dolayı Elazığspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıktan yeni çıkan defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ve golcü Ayite'nin ise göreve hazır oldukları belirtildi.Sarı kırmızılılar, cuma gününe kadar Malatya'da çalıştıktan sonra aynı gün maçın oynanacağı İstanbul'a gidecek.