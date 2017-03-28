Yıllar geçer Defoe yaşlanmaz!

Sunderland formasıyla bu sezon İngiltere Premier Ligi'nde 14 gol kaydeden Jermain Defoe, kendisini kadroya dahil eden milli takım teknik direktörü Gareth Southgate'i mahcup etmedi. 34 yaşındaki forvet oyuncusu, 4 yıl aradan sonra ilk kez formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'nın Litvanya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada ilk golü kaydetti. 2013 Mart'ta en son milli takım formasıyla çıktığı mücadelede San Marino'ya iki gol atan Defoe, son 8 karşılaşmada 8 gol attı. Yıldız oyuncu, İngiltere formasıyla 20 gole ulaştı.