Zoran Barisic: Fenerbahçe’yi yenmek istiyoruz

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, hafta sonu sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Kardemir Karabükspor'da teknik direktör Zoran Barisic, yaptıkları kampın çok iyi geçtiğini belirterek, “Burada sadece önümüzde oynayacağımız Fenerbahçe maçı için değil diğer kalan maçlarımıza iyi hazırlanma fırsatı da yakalıyoruz. Oyuncularımızla daha fazla birlikte vakit geçirme durumumuz var. Dolayısıyla kamp çok faydalı geçiyor bizim için. Fenerbahçe çok ofansif oynayan bir takım. Ofansif oynamak isteyecekler. Bunu avantaja çevirmeye çalışacağız. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var. Bunu deneyeceğiz. Evimizde çok başarılı bir takımız, çok iyi oynuyoruz. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Taraftarlarımızın stadı doldurmalarını bekliyoruz” dedi.

Öte yandan kırmızı-mavili ekip koşu ve istasyon çalışmasının ardından pas ve yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Skulason ve Latovlevici katılmadı.