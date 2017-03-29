Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
03 Nisan 2017 20:00
GALATASARAY
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Ahmet Çalık büyüledi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un yeni prensi olan Ahmet Çalık, Adanaspor karşısında sahaya ilk 11’de çıkacak. Artık oyuncusuyla daha yakından ilgilenecek olan Hırvat çalıştırıcı, savunmadaki ilk formayı genç yıldızına verecek.
08:5429 Mart 2017
0
Ahmet Çalık büyüledi

A Milli Takım'ın Moldova'yı 3-1 yendiği maçın yıldızlarından birisi olan Ahmet Çalık, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'dan da tam not aldı. Ortaya koyduğu başarılı performansın yanı sıra attığı golle büyük alkış alan genç savunmacı gelecek yılın planlarına dahil edildi. Fatih Terim'in vazgeçmediği Çalık, Tudor'un da bir numaralı favorisi olacak. Önümüzdeki sezon Aurelien Chedjou'nun ayrılacak olması, Hakan Balta'nın da ilerleyen yaşı nedeniyle yedekte düşünülmesiyle Ahmet Çalık öne çıktı. Genç yaşı ve yükselen performansı sayesinde Tudor tarafından kalan haftalarda oynatılması beklenen Ahmet, sarıkırmızılı takımın 3 numaralı efsanesi Bülent Korkmaz gibi Galatasaray'da iz bırakmak istediğini söylemişti.

Etiketler
Ahmet Çalık galatasaray Igor Tudor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER