Ahmet Çalık büyüledi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un yeni prensi olan Ahmet Çalık, Adanaspor karşısında sahaya ilk 11’de çıkacak. Artık oyuncusuyla daha yakından ilgilenecek olan Hırvat çalıştırıcı, savunmadaki ilk formayı genç yıldızına verecek.

A Milli Takım'ın Moldova'yı 3-1 yendiği maçın yıldızlarından birisi olan Ahmet Çalık, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'dan da tam not aldı. Ortaya koyduğu başarılı performansın yanı sıra attığı golle büyük alkış alan genç savunmacı gelecek yılın planlarına dahil edildi. Fatih Terim'in vazgeçmediği Çalık, Tudor'un da bir numaralı favorisi olacak. Önümüzdeki sezon Aurelien Chedjou'nun ayrılacak olması, Hakan Balta'nın da ilerleyen yaşı nedeniyle yedekte düşünülmesiyle Ahmet Çalık öne çıktı. Genç yaşı ve yükselen performansı sayesinde Tudor tarafından kalan haftalarda oynatılması beklenen Ahmet, sarıkırmızılı takımın 3 numaralı efsanesi Bülent Korkmaz gibi Galatasaray'da iz bırakmak istediğini söylemişti.