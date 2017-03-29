Ahmet ve Selçuk takımla çalıştı

Adanaspor karşılaşmasına hazırlanan Galatasaray günü çift antrenmanla tamamlarken, milli takımdan dönen Ahmet ve Selçuk takımla çalıştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

İlk olarak sabah saatlerinde salonda çalışan oyuncular, akşam antrenmanında Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde sahada bir antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan akşam idmanın ilk bölümünde teknik pas çalışması yapıldı. Ardından topa sahip olma çalışmalarının üzerinde durulan antrenmanın ana bölümünde yarı sahada çift kale oyun gerçekleştirildi. Akşam antrenmanı, son bölümdeki orta ve sonuçlandırma çalışmalarının ardından tamamlandı.

Öte yandan Türkiye A Milli Takım kampından dönen Ahmet Çalık ve Selçuk İnan, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Chedjou ve Carole ise kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Portekiz U21 Milli Takımı’nda sakatlık yaşayan Bruma’nın ise tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.