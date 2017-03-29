Akhisar’da tek düşünce 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisar Belediyespor, kendi evinde lig ikincisi Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Düşme potasına yaklaşan Akhisar Belediyespor'da hedef; Başakşehir'i yenerek hem kötü gidişe dur demek hem de düşme potasından uzaklaşmak.

Okan Buruk’un takımın başına getirilmesinin ardından morallerin yükseldiği Akhisar Belediyespor 1 Nisan Cumartesi günü karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, takımdaki kan değişiminin ardından yeni bir hava yakaladıklarını ve Başakşehir'i yenecek güçte olduklarını vurguladı. Ligin ilk devresinde farklı bir mağlubiyetle İstanbul'dan döndüklerini hatırlatan Acar, “Ancak evimizde karşılaşacağımız rakibimizi bu hafta eli boş göndermek istiyoruz. Teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah düşme potasından uzaklaşarak daha üst sıralarda olacağız” dedi.

Akhisar Belediyespor'da Slovenya Milli Takımı’nda bulunan Miral Samardzic takımla çalışmalara başlarken, Arnavutluk Milli Takımı’nda bulunan Sokol Cikalleshi'nin ise henüz Türkiye'ye gelmediği bildirildi.

Akhisar Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde bugün saat 11.00'de başlayan idmanda Okan Buruk yönetiminde düz koşu, ısınma hareketleri, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale taktik maç yapıldı.

Bilet fiyatları belli oldu

Öte yandan 1 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları ise “Misafir takım 10 TL, Maraton Akigo 11 TL, Kapalı 15 TL ve VIP 20 TL” olarak belirlendi.