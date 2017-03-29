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ALANYASPOR
01 Nisan 2017 16:00
AYTEMİZ ALANYASPOR
vs
KASIMPAŞA
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Alanyaspor Kasımpaşa mesaisini sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
13:2429 Mart 2017
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Alanyaspor Kasımpaşa mesaisini sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu sabah yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Safet Susiç yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra orta ve şut çalışması yaptı. Antrenman dar alanda serbest oyunla sona erdi. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Cenk Ahmet’in antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışması yüzleri güldürdü. Milli takımlarından dönen Omeruo ve Gassama da antrenmana katıldı.

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