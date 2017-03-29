Aykut Kocaman, Fatih Terim’e isyan etti!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in açıkladığı aday kadrodan sonra isyan bayrağını açtı.

Fatih Terim’in son açıklanan ve genç futbolcuların ağırlıklı olduğu aday kadroya Atiker Konyaspor’dan hiçbir oyuncuyu dahil etmemesi Aykut Kocaman’ı çileden çıkardı.

Konyaspor kadrosundaki yabancı futbolcuların neredeyse hepsi ülke milli takımlarında forma giyerken hiçbir yerli oyuncunun A Milli Takım’a çağrılmamasına Aykut Kocaman’dan tepki geldi.

Aykut Kocaman’ın yeşil-beyazlı yönetimle yaptığı konuşmada “Ömer Ali Şahiner’in milli takım formasını halen sırtına geçirmemiş olmasının bir izahı yok” dediği ve Terim’in bu kararını anlamakta güçlük çektiğini söylediği belirtildi.

Oyuncusunun hem sağ bekte hem sağ açıkta görev aldığını belirten Kocaman’ın, “Şener Özbayraklı ve Volkan Şen gibi isimlerin kulüp performansları ortadayken ligin en gözde kanat oyuncusu olan Ömer Ali Şahiner bir dakika bile milli takım forması giymedi” diyerek isyan ettiği öğrenildi.