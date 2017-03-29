Banvit 0.7 saniye kala FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four’unda

FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Banvit 92-87lik mağlubiyetin rövanşında Riesen Ludwigsburg’a konuk oldu.
Mücadeleye iyi başlayan temsilcimiz ilk çeyreği 21-12 önde tamamlarken ikinci çeyrek oyun hakimiyetini sürdüremese de devreyi 31-28 üstün tamamladı. Üçüncü çeyreği periyot skorunda 14-10 önde bitiren Bandırma temsilcisi son çeyreğe girerken 7 sayılık fark yakaladı.
Karşılaşmanın son anları nefes kesti. 6 sayılık farka ihtiyaç duyan Banvit, son dakikalarda bu üstünlüğünü korumakta zorlansa da Theodore’un bitime 0.7 saniye kala bulduğu isabetle maçı 59-53 kazanarak adını FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four'una yazdırmayı başardı.