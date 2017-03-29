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Banvit 0.7 saniye kala FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four’unda

İlk maçı 5 sayıyla kaybeden Banvit, Ludwigsburg'u Theodore'un bitime 0.7 saniye kala attığı basketle 59-53 mağlup ederek Final-Four'a kaldı.
23:2429 Mart 2017
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Banvit 0.7 saniye kala FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four’unda

FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Banvit 92-87lik mağlubiyetin rövanşında Riesen Ludwigsburg’a konuk oldu.

Mücadeleye iyi başlayan temsilcimiz ilk çeyreği 21-12 önde tamamlarken ikinci çeyrek oyun hakimiyetini sürdüremese de devreyi 31-28 üstün tamamladı. Üçüncü çeyreği periyot skorunda 14-10 önde bitiren Bandırma temsilcisi son çeyreğe girerken 7 sayılık fark yakaladı.

Karşılaşmanın son anları nefes kesti. 6 sayılık farka ihtiyaç duyan Banvit, son dakikalarda bu üstünlüğünü korumakta zorlansa da Theodore’un bitime 0.7 saniye kala bulduğu isabetle maçı 59-53 kazanarak adını FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four'una yazdırmayı başardı.

Etiketler
banvit FIBA Şampiyonlar Ligi Riesen Ludwigsbur
Son güncelleme: 23:27 | 29.03.2017
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