Beşiktaş taraftarı Lyon’a çıkarma yapacak

Beşliktaş Başkanı Fikret Orman, Fransa'da Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçına 25 bin siyah-beyazlı taraftarın gideceğini duyurdu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “İstedikçe Allah verir, biz hepsini istiyoruz. UEFA kupasını da istiyoruz, ligi de istiyoruz” dedi. Siyah-beyazlı kulübün bugün yaptığı sponsorluk anlaşmasının ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali’nde Fransa’da Lyon ile oynanacak ilk maçı öncesi satılan bilet sayısı hakkında şöyle konuştu:

“Bizim talebimiz olmadı. Lyon kulübü Avrupa’da yaşayan Beşiktaşlılara 17 bin kişilik tribün açtı. 1 saat içerisinde satılmış. Bize zaten 3 bin bilet verildi. Fakat talep o kadar fazla ki 17 bin kişilik bilet satışı 1 saatte satılınca diğer bölümlerden de taraftarlar bilet almış. Daha sonra Lyon kulübü satışı durdurmuş. Problem yok. Biz 58 bin kişiyi de doldururduk ancak ne yapalım 25 bin kişide kaldık. Lyon bizimle değil de komşu ülkesi olan herhangi bir ülke takımıyla oynasa bu kadar kısa sürede o kadar insanı oraya toparlayamazdı. Maça gelecek taraftarlarımızdan isteğim; hepimiz Beşiktaş’ı temsil ediyoruz. Ülkemizi temsil ediyoruz. Bize yakışır şekilde hareket etmemizi ve taşkınlıklardan uzak durmamızı, sadece takımımızı desteklememizi unutmamamız gerek.”

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“UEFA kupasını da ligi de istiyoruz”

Bir basın mensubunun, “UEFA Avrupa Ligi ya da lig kupası arasında bir tercih hakkı kullanmak isteseniz hangisini isterdiniz” şeklindeki sorusuna Orman, “İstedikçe Allah verir, biz hepsini istiyoruz. UEFA kupasını da istiyoruz, ligi de istiyoruz. Öyle bir tercihim yok. Ancak her seferinde aynısını söylüyorum. Beşiktaş’ı ve Beşiktaşlıları mutlu etmek bizim işimiz, Allah da nasip etsin. Bizim takımın geneli yani yüzde yüzü pırlanta gibi çocuklar. Çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Kulüpleri için formalarını ıslatıyorlar. Ben bu takımın başkanı olduğum için ayrı gurur duyuyorum. Allah nasip ederse ikisini de alacağız” cevabını verdi.