Beşiktaş’ın Frei hesabı tutmadı

Beşiktaş’ın devre arasında Birmingham’a 2 milyon 250 bin Euro’ya sattığı Kerim Frei’dan gelmesi muhtemel olan 500 bin Euro önümüzdeki sezona kaldı. Premier Lig’e çıkma hedefi olan Birmingham, bitime 6 hafta kala düşme hattının 5 puan üzerinde bulunuyor.

Beşiktaş forması altında bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve devre arasında İngiltere Championship takımlarından Birmingham City'ye satılan Kerim Frei, burada da umduğunu bulamadı. Teknik Direktörlük koltuğuna Chelsea'nin efsane isimlerinden Zola'yı oturtan Birmingham, ligin bitimine 6 hafta kala, küme düşme hattının 5 puan üzerinde 18. sırada yer alıyor. Geçirilen kötü günler üzerine açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Zola, “Hedefimiz kalan 6 maçta kazaya uğramadan ligi tamamlamak. Yönetimle görüştüm ve önümüzdeki sezon zirveye oynayan bir kadro kuracağız. Hedefimiz Premier Lig olacak. Ancak öncelikle bu sezonu tamamlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gelmesi muhtemel para 1 milyon 250 bin Euro

Kerim Frei'ın satışı sırasında sözleşmeye özel maddeler koyduran Beşiktaş, Birmingham'ın Premier Lig'e yükselmesi halinde kasasına 500 bin Euro daha koyacak. Eğer Birmingham City, Premier Lig'e yükselir ve burada küme düşmeden 1 sezon tamamlarsa, siyah-beyazlı ekip, İngiliz temsilcisinden 500 bin Euro daha kazanacak. Birmingham'da şu ana kadar 9 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu, eğer yeni takımında 20 mücadelede boy gösterirse, Beşiktaş, Birmingham'dan 250 bin Euro daha kazanacak. Bu sezon Premier Lig şansı kalmayan ve küme düşmemek için mücadele eden Ada ekibi, önümüzdeki yılın planlamasını yapmaya başladı. ‘Maviler' lakaplı Birmingham City, önümüzdeki sezon Premier Lig'e yükselir ve sezon sonunda da küme düşmezse, Beşiktaş'a 1 milyon Euro ödeme yapacak. Kerim, bu kulüpte 20 maç forma giydiği takdirde, siyah-beyazlı ekibin toplam muhtemel kazancı ise 1 milyon 250 bin Euro olacak.