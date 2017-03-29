Beşiktaş’ın Mario Gomez planı

Mario Gomez'in Beşiktaş’a dönüşü yolunda tek engel olarak maddi konular kaldı. Panzer golcü, sezon sonunda Wolfsburg’dan bonservisini alırsa 1 yıllık ayrılığın ardından siyah-beyazlı formayı giyecek.

Geçen sezon kendisini krallığa da taşıyan 26 golle Süper Lig şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Mario Gomez, yeniden Beşiktaş yolunda. Sezon başında taraftarı kahreden veda kararı sonrası ülkesinin takımlarından Wolfsburg ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Alman milli golcü, burada aradığını bulamadı. Avrupa kupaları umuduyla gittiği takımıyla Bundesliga'dan düşmeme mücadelesi veren Gomez, sezon sonunda mutsuz olduğu yeşil-beyazlılardan ayrılma kararı aldı.

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Golcü arayan Beşiktaş yönetimi, bu gelişme üzerine Almanya'ya çıkarma yapıp temasa geçtiği 31 yaşındaki forvet ve menajeriyle olumlu geçen görüşmelerde bulundu. Süper Mario, siyah-beyazlı formayı yeniden giymeye çok istekli. Kavuşmanın gerçekleşmesinin önündeki tek engel ise maddi şartlar. Gomez'in yıllık 5 milyon Euro yıllık ücret talebi üzerine “Bonservisini kulübünden al, imza parasıyla birlikte en azından gelecek sezon bu rakamı karşılayabiliriz” teklifi yapıldı.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ BÜYÜK KOZ

Milli formaya 2018 Dünya Kupası'nda veda etmek isteyen Gomez, Almanya'nın Rusya'daki kadrosunda yer alabilmek için Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gitme niyetinde. Kartal'ın lig zaferine koşması ve ayrıca yıldız oyuncunun, Wolfsburg'un Avrupa vizesi alamaması halinde serbest kalma hakkı, Beşiktaş'ın elini çok güçlendiriyor. Bonservis pürüzü aşılırsa Gomez, 1 yıllık ayrılığın ardından siyah-beyazlı formayla gollerini sıralamaya devam edebilir.