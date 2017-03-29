Bucaspor’a yeni yönetim ilaç gibi geldi

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Bucaspor'da geçen hafta başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Doğan, futbolcuların birikmiş maaş ve prim alacaklarını ödediklerini açıkladı.

Dün yönetim kurulu ile Kaynaklar Tesisleri’ne gittiklerini belirten Doğan, “Takımda kimsenin alacağı kalmadı. Yeni bir sayfa açtık. Teknik ekip ve personelimize de emeklerinin karşılığını verdik. Bundan sonra Bucaspor’da para problemi gündeme gelmeyecek” diye konuştu.

Takımla bir toplantı gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan Doğan, “Kalan 5 hafta bizim için çok önemli. Artık kimse maddi sorunları düşünmeyecek ve herkes kendini futbola verecek. Nazilli Belediyespor deplasmanından galibiyet bekliyorum” dedi.

Öte yandan yönetim kurulunda İrfan Bal ve Hakan Özdem asbaşkan, Fevzi Özer ve Ali Doğan profesyonel şube sorumlusu, Serdar Deniz basın sözcüsü, Kemal Acar da taraftar sorumlusu olarak görevlendirildi.