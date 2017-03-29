Bursa Büyükşehir Belediyespor finale çok yakın

İki sezon önce CEV Challenge Kupası'nı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, bir yıllık aranın ardından finale çok yakın! Temsilcimiz bu sezon Avrupa'da set vermeyen rakibi SSC Palmberg Schwerin'i 3-1 yenerek finalin kapısını araladı.

CEV Challenge Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Almanya’da bu sezon Avrupa’da oynadığı maçlarda set vermeyen ve ülkesinde lider durumda olan SSC Palmberg Schwerin ile karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyespor nefes kesen mücadelede, rakibini yenerek final yolunda büyük avantaj elde etti.

Maçın ilk setini Bursa Büyükşehir Belediyespor, etkili bir oyunla 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci set adeta nefesleri kesti. Baştan sonra büyük çekişmeye sahne olan bu sette skor 23-23 iken Fatma blok sonrası yere ters basınca dizi döndü ve oyuna Nikalina dahil oldu. Her iki takımın da set sayısı şansını değerlendiremediği bölümlerde Bursa Büyükşehir rakibinin hücumları dışarıya vurmasıyla seti 30-28 kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü set yine son bölüme kadar büyük çekişme içerisinde geçti. Bu kez Palmberg Schwerin 20-20’den sonra özellikle Tapp’ın servisleriyle etkili oldu ve seti 25-21 kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü seti 25-20, maçı da 3-1 kazanarak büyük avantaj sağladı.

Bu maçın rövanşı 2 Nisan Pazar günü Bursa’da oynanacak ve finale yükselecek takım takım belli olacak. Büyükşehir her türlü galibiyette adını finale yazdıracak.

NİLAKİNA’YA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Bursa Büyükşehir Belediyespor’un yabancı oyuncuları arasında yer alan Azeri oyuncusu Nikalina Bashnakova’nın bugün doğum günüydü. 19 Yaşına giren Nikalina için, kamp yapılan Amedia Otel’de öğle yemeği sonrasında sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Nikaline yeni yaşını takım arkadaşlarıyla birlikte pasta keserek kutladı.

2 BİN KİŞİLİK SALONDA YER YOKTU

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Almanya’nın Palmberg Schwerin takımıyla ikinci kez karşılanırken, ilk maçta olduğu gibi 2 bin kişilik salonda boş yer yoktu. Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadelede, yüzlerce sporsever ise karşılaşmayı ayakta izlemek zorunda kaldı.