Bursaspor’da 3 oyuncu Konyaspor maçında yok

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Stancu, Jovic ve Faty, takımdan ayrı çalışırken, 3 oyuncunun da Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde Teknik Direktör Mutlu Topçu yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Topla birlikte yapılan çalışmalarda başlayan antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

U21 Milli Takım’dan dönen kaleci Muhammed Şengezer ile Kubilay Kanatsızkuş ve Mert Örnek de çalışmaya dahil olurken, sakatlıkları devam eden Stancu, Jovic ve Faty takımdan ayrı olarak çalıştı. 3 oyuncunun da Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği ve gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi.Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.