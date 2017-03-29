David Beckham’ı görenler şoke oldu!

Kral Arthur'u anlatan bir filmde boy gösterecek olan futbol efsanesi David Beckham, setten fotoğraf paylaştı, görenler gözlerine inanamadı.

Yönetmen Guy Riche imzasını taşıyan ve Kral Arthur’u anlatan bir filmde boy gösterecek olan 41 yaşındaki David Beckham, film için kendisine yapılan makyajı sosyal medya hesabından paylaştı. Son derece gerçekçi bir makyajla takipçilerinin karşısına çıkan Beckham, bu haliyle konudan habersiz olan takipçilerini korkuttu. Sararmış dişleri ve yüzündeki derin yara izleriyle son derece korkutucu görünen Beckham, 34.5 milyon takipçisiyle paylaştığı bu fotoğrafa çok sayıda yorum aldı. David Beckham’ın yer aldığı film 11 Mayıs’ta vizyona girecek.