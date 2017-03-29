Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

David Beckham’ı görenler şoke oldu!

Kral Arthur'u anlatan bir filmde boy gösterecek olan futbol efsanesi David Beckham, setten fotoğraf paylaştı, görenler gözlerine inanamadı.
12:0929 Mart 2017
0
David Beckham’ı görenler şoke oldu!

Yönetmen Guy Riche imzasını taşıyan ve Kral Arthur’u anlatan bir filmde boy gösterecek olan 41 yaşındaki David Beckham, film için kendisine yapılan makyajı sosyal medya hesabından paylaştı. Son derece gerçekçi bir makyajla takipçilerinin karşısına çıkan Beckham, bu haliyle konudan habersiz olan takipçilerini korkuttu. Sararmış dişleri ve yüzündeki derin yara izleriyle son derece korkutucu görünen Beckham, 34.5 milyon takipçisiyle paylaştığı bu fotoğrafa çok sayıda yorum aldı. David Beckham’ın yer aldığı film 11 Mayıs’ta vizyona girecek.

david-beckham-ic

Etiketler
david beckham kral arthur makyaj
Son güncelleme: 12:11 | 29.03.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER