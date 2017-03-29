Devşirme Türkiye Atletizm Milli Takımı!

Türkiye Kros Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya alırken, şampiyonluğu için yarışacak güçte oldukları gözlendi. Ancak Ay-Yıldızlı formayı terletenlerin Kenya asıllı olması dikkat çekti.

Uganda'nın başkenti Kampala, geçen hafta Dünya Kros Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Atletizm tarihinde ilk kez düzenlenen kadın-erkek karışık takım yarışında Türkiye'yi Kenya asıllı sporcular Ali Kaya, Aras Kaya, Meryem Akdağ ve Yasemin Can temsil etti. Yarışmada Milli Takım 22 dakika 37 saniyelik dereceyle 3'üncü oldu. Kenya 1'inci, Etiyopya ise 2'nci sırada yer aldı. Ay-Yıldızlı formayı terleten tüm atletlerin Kenya asıllı olması gözlerden kaçmadı.

Güney Kore - Suriye maçında eşi benzeri görülmemiş olay! Güeny Kore - Suriye maçında ikili mücadele sırasında futbolcuların krampon bağcıkları birbirine düğümlendi. Krampon vidası rakip futbolcunun ipine donalınca yerde kalan iki oyuncu da uzun süren birbirinden ayrılamadı. İlgili Haberi Oku

FEDERASYON BAŞKANI ‘BAŞARI’ OLARAK NİTELEDİ

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar devşirme sporcularla kazandığımız madalya için “Elde etmiş olduğumuz tarihi başarı, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ilktir” dedi.