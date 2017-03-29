Devşirme Türkiye Atletizm Milli Takımı!

Uganda'nın başkenti Kampala, geçen hafta Dünya Kros Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Atletizm tarihinde ilk kez düzenlenen kadın-erkek karışık takım yarışında Türkiye'yi Kenya asıllı sporcular Ali Kaya, Aras Kaya, Meryem Akdağ ve Yasemin Can temsil etti. Yarışmada Milli Takım 22 dakika 37 saniyelik dereceyle 3'üncü oldu. Kenya 1'inci, Etiyopya ise 2'nci sırada yer aldı. Ay-Yıldızlı formayı terleten tüm atletlerin Kenya asıllı olması gözlerden kaçmadı.
FEDERASYON BAŞKANI ‘BAŞARI’ OLARAK NİTELEDİ
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar devşirme sporcularla kazandığımız madalya için “Elde etmiş olduğumuz tarihi başarı, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ilktir” dedi.