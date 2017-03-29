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Eczacıbaşı VitrA yarı finale yakın!

Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında 3-1 yenerek avantaj sağladı.
20:3229 Mart 2017
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Eczacıbaşı VitrA yarı finale yakın!

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Çanakkale Belediyespor’u 3-1 yenerek 31 Mart Cuma günü İstanbul’da yapılacak rövanş maçı öncesinde avantaj sağladı.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Barış Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Kulan, Beyza Arıcı, Jerkov, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Ceren Çınar (Şule Yetimoğlu, Elif Uzun, Ceren Kestirengöz)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Hande Baladın, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Ceylan Arısan, Ognjenovic (Gülden Kuzubaşıoğlu, Neslihan Demir Güler, Simge Şebnem Aköz)

Setler: 26-24, 21-25, 18-25, 18-25

Süre: 106 dakika (31, 26, 24, 25)

Etiketler
çanakkale belediyespor eczacıbaşı vitra Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi
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