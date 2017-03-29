‘Efsane Avni Aker’e Veda’ belgeselinin galası Nilüfer’de yapıldı

'Efsane Avni Aker'e Veda' belgeselinin gala gecesi Trabzon ve İstanbul’un ardından Bursa’da da yapıldı. Galaya Trabzonspor ile Bursaspor’un efsane isimleri katıldı.

Belgeselin galası Nilüfer Belediyesi ve Bursa Trabzon Dernekler Federasyonu'nun iş birliğiyle Bursa'da gerçekleştirildi. Akademik Odalar Birliği'nde düzenlenen gala gecesine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor ile Bursaspor'un 70'li yıllara damga vuran efsane isimleri ile çok davetli katıldı. Bozbey, “Bugün aramızda Trabzonspor'umuzun ve Bursaspor'umuzun efsane sporcuları var. Biz onları sahalarda izliyorduk. Hakikaten Anadolu'da Trabzonspor vardı, Bursaspor vardı, Eskişehirspor vardı. Onları unutmak mümkün mü? İşte o Anadolu'nun evlatları bize futbolu sevdirdiler, futbolun sadece para olmadığını gösterdiler. Çamurda, karda, buzda oynadılar, yokluk çektiler ama o yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşını da birçok yerde çaldırdılar” diye konuştu.

Spor dünyasına çağrıda bulunan Başkan Bozbey, “Özgürlüğün, demokrasinin, kardeşliğin kenti olan Nilüfer'den bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bursaspor ve Trabzonspor arasında bu günden itibaren geleceğe taşınacak bir kardeşliğin sözünü vermemiz gerekiyor. Takımlarımızın marka değerine hem tanıtım, hem turizm, hem de ekonomik açıdan gereken desteği vermemiz gerekiyor. Spora katkı sağlayan, destek olan insanları da sahiplenmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Bursaspor'un da efsane başkanı var. Bursaspor ilk defa onunla şampiyon oldu ve bu takımı şampiyon yapan başkan olan İbrahim Yazıcı da bir Karadenizli” dedi. Gecede Trabzonspor Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Serdar Bali ve Bursa Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Nuri Uğurlu da yaptıkları konuşmada belgeselin Türk sporu adına önemini vurguladılar.

Törenin ardından “Efsane Avni Aker’e Veda” belgeseli izlendi.