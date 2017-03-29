Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
03 Nisan 2017 20:00
GALATASARAY
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Emre Mor savaşı kızışıyor

Galatasaray, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da peşinden koştuğu Emre Mor transferinde topa girdi.
08:1629 Mart 2017
0
Emre Mor savaşı kızışıyor

Galatasaray, futboluyla büyüleyen milli yıldız Emre Mor için dün devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Dortmund'da forma şansı bulamamaktan şikâyetçi olan 19 yaşındaki futbolcuyu Alman ekibinden bir yıllığına kiralayacak. Avrupa'nın birçok kulübünün yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Emre Mor, menajerine önceliğinin sarı-kırmızılı kulüp olduğunu iletti. Çocukken sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Emre'nin ilk tercihi de bu yönde olacak.

28 Mart 2017 Bruma`dan kötü haber Milli takımda sakatlanarak Türkiye'ye dönen Bruma hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi. İlgili Haberi Oku

Emre Mor'un Galatasaray ile gönül bağı olmasını avantaj olarak kullanacak olan sarı-kırmızılılar da Dortmund yönetimini en kısa sürede ikna edecek. Alman ekibi, 2021'e kadar sözleşme imzaladığı süper yeteneğin en az bir yıl sürekli forma giyeceği bir kulüpte oynamasına sıcak bakıyor. Bu yüzden transfer için Emre Mor'un tercihi önem kazanıyor. Menajeri aracılığı ile rengini açık şekilde belli eden 19 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezonda parçalı formayı giymeye çok yakın gözüküyor.

Etiketler
emre mor galatasaray
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER