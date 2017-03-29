Emre Mor savaşı kızışıyor

Galatasaray, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da peşinden koştuğu Emre Mor transferinde topa girdi.

Galatasaray, futboluyla büyüleyen milli yıldız Emre Mor için dün devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Dortmund'da forma şansı bulamamaktan şikâyetçi olan 19 yaşındaki futbolcuyu Alman ekibinden bir yıllığına kiralayacak. Avrupa'nın birçok kulübünün yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Emre Mor, menajerine önceliğinin sarı-kırmızılı kulüp olduğunu iletti. Çocukken sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Emre'nin ilk tercihi de bu yönde olacak.

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Emre Mor'un Galatasaray ile gönül bağı olmasını avantaj olarak kullanacak olan sarı-kırmızılılar da Dortmund yönetimini en kısa sürede ikna edecek. Alman ekibi, 2021'e kadar sözleşme imzaladığı süper yeteneğin en az bir yıl sürekli forma giyeceği bir kulüpte oynamasına sıcak bakıyor. Bu yüzden transfer için Emre Mor'un tercihi önem kazanıyor. Menajeri aracılığı ile rengini açık şekilde belli eden 19 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezonda parçalı formayı giymeye çok yakın gözüküyor.