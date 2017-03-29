Emre Mor’dan anlamlı ziyaret

Eskişehir maçında fırtınalar estiren Milli Takım ve Borussia Dortmund’un parlayan ismi Emre Mor, kanser hastası ‘minik kahramanları’ ziyaret ederek onlara moral verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın Eskişehir’de hazırlık maçı kapsamında Moldova’yla oynadığı maçta sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Borussia Dortmundlu Emre Mor, galibiyetin ardından İstanbul'a gelerek Medipol Üniversitesi Hastanesi Hematoloji ve Onkoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Burada kanser hastası ‘minik kahramanlara' moral veren milli futbolcu, çocuklara A Milli Takım ve Borussia Dortmund formaları hediye etti. Emre Mor bu güzel davranışıyla gönüllerde taht kurdu.

5 yaşındaki Nisa Bıyıklı, 17 yaşındaki Pavlov Mmchur, 13 yaşındaki Denys Malynovskyi ve 1 yaşındaki Boğaçhan Ceylan’la hatıra fotoğrafı çektiren Mor, çocuklarla menajerinin tercümanlığı aracılığıyla iletişim kurdu.

ÇOK ÖZEL BİR ANI

Hasta odalarını tek tek gezen Emre Mor, forma ve fotoğraf çektirmek taleplerini de geri çevirmedi. Her bir hastayla yakından ilgilenen Mor, çocukların tedavi süreçlerini de sordu. Medipol Üniversitesi Hastanesi Hematoloji ve Onkoloji Merkezi'nde her yaştan kanser hastasının güçlü akademik kadro ve son teknoloji sayesinde başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini öğrenen Mor, tedavi süreçleri konusunda da doktorlar tarafından bilgilendirildi.

Mor “Burada, minik kahramanlarla vakit geçirmekten dolayı çok mutluyum. Bugün onlar için çok özel bir anı olarak kalacak. Ve tabi benim için de çok önemli bir ziyaret… Medipol Üniversitesi Hastanesi'ne bu imkanı sağladığı için teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Mor, ayrıca çocuklara moral verebildiği için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Yabancı basında ‘geleceğin Messi'si' olarak tanımlanan Emre Mor, mütevazı kişiliğiyle hastaları ve yakınlarını da derinden etkiledi. 5 yaşındaki Nisa Bıyıklı, Mor'un ziyareti üzerine uzun zamandan sonra ilk defa gülümsedi. Minik kahramanlardan biri olan Nisa, odasındaki kalabalıktan ve kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutlulukla objektiflere gülerek poz verdi.