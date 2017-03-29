Ersun Yanal’ı sıkıntı bastı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında yenilmezliğini sürdüren Trabzonspor'da, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 2017 yılında yenilmezliğini sürdüren tek takım olan Trabzonspor, kadro sıkıntısı yaşıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle Çaykur Rizespor maçı öncesi alternatif isimlere yoğunlaşmış durumda. Sağlık ekibinden sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili geniş bir rapor alacak olan Ersun Yanal, pazar günü deplasmanda oynanacak zorlu maç öncesi kadroyu şekillendirecek. Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesinde kadro sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'da, 3 oyuncu kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İlk 11’de sürekli olarak forma giyen Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira’nın forma giyemeyeceği mücadele öncesinde, Emmanuel Mas’ın da sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı kadrosundan çıkartılması, Teknik Direktör Ersun Yanal’ı sıkıntıya soktu.

Yanal alternatifleri kullanacak

Yanal, kart cezalısı oyuncularla birlikte yaşanan sakatlıkların sürme ihtimali üzerine bir kadro yapısı oluşturmaya çalışıyor. Cezalı Uğur Demirok’un yerine savunmada Mustafa Akbaş ve Medjani’ye görev vermesi beklenen tecrübeli çalıştırıcı, Mas’ın Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak olma ihtimali üzerinde de duruyor. Uzun süredir formaya hasret kalan Ibanez’i, Mas’ın yerine oynatmanın hesaplarını yapan Yanal, Yusuf Yazıcı’nın yokluğunda ise Aytaç Kara’yı düşünüyor. Cezalı olan bir başka isim Pereira’nın yerine ise Zeki Yavru sahadaki yerini alabilir.

Durica takımla çalışmalara başladı

Sakat ve cezalıların çokluğu can sıkarken, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bırakmak zorunda kalan Jan Durica'dan ise sevindirici haber geldi. 35 yaşındaki Slovak savunma oyuncusu, takımla birlikte çalışmalara başladı. Bordo-mavililerin dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda yer alan oyuncu, milli takım arasında takıma dahil oldu. Durica’nın Çaykur Rizespor maçında sahada olup olmayacağı ise son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Slovak oyuncunun Çaykur Rizespor maçında forma giymesi halinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ın savunma bölgesinde eli güçlenecek.