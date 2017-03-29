Euroleague’de 29. hafta Anadolu Efes ile açılıyor

THY Euroleague’in 29. hafta açılış mücadelesinde Anadolu Efes, Abdi İpekçi’de Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 29. hafta heyacanı yarın ve 31 Mart Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Anadolu Efes, sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşırken, Darüşşafaka Doğuş ise Alman ekibi Brose Baskets Bamberg'e konuk olacak. Galatasaray Odebank evinde İspanyol ekibi Baskonia ile mücadele edecekken, Fenerbahçe ise İspanyol ekibi lider Real Madrid ile deplasmanda oynayacak.

THY Euroleague'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

30 Mart Perşembe

20:00 Anadolu Efes – Olympiakos

21:45 Brose Baskets Bamberg – Darüşşafaka Doğuş

22:00 FC Barcelona Lassa – Maccabi FOX Tel Aviv

31 Mart Cuma

20:00 Kızılyıldız – UNICS Kazan

20:00 Galatasaray Odeabank – Baskonia

20:00 Zalgiris Kaunas – EA7 Olimpia Milano

21:45 Panathinaikos Superfoods – CSKA Moskova

22:00 Real Madrid – Fenerbahçe