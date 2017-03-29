Euroleague’de 29. hafta Anadolu Efes ile açılıyor

THY Euroleague'de 29. hafta heyacanı yarın ve 31 Mart Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Anadolu Efes, sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşırken, Darüşşafaka Doğuş ise Alman ekibi Brose Baskets Bamberg'e konuk olacak. Galatasaray Odebank evinde İspanyol ekibi Baskonia ile mücadele edecekken, Fenerbahçe ise İspanyol ekibi lider Real Madrid ile deplasmanda oynayacak.
THY Euroleague'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
30 Mart Perşembe
20:00 Anadolu Efes – Olympiakos
21:45 Brose Baskets Bamberg – Darüşşafaka Doğuş
22:00 FC Barcelona Lassa – Maccabi FOX Tel Aviv
31 Mart Cuma
20:00 Kızılyıldız – UNICS Kazan
20:00 Galatasaray Odeabank – Baskonia
20:00 Zalgiris Kaunas – EA7 Olimpia Milano
21:45 Panathinaikos Superfoods – CSKA Moskova
22:00 Real Madrid – Fenerbahçe