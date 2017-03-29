Fabiano: Futbolcular maç oynamak isterler

Volkan Demirel'in yokluğunda kaleyi devralan Fabiano, Karabükspor maçı öncesinde konuştu.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Fabiano Ribeiro, 1 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacakları lig maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Maçın zorluğuna dikkat çeken Fabiano Ribeiro, “Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Bu düşünceyle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Son maçta aldığımız skor bu maçın önemini daha da arttırdı ve takım olarak bunun bilincindeyiz. Yapmamız gereken de bu çalışmaları maç gününe kadar devam ettirmek ve bu karşılaşmadan iyi bir skorla ayrılmak. Bu iyi skor bizim için bir başlangıç ve gelecek galibiyetlerin ilk adımı niteliğinde olsun istiyoruz” dedi.

Volkan Demirel’in yokluğunda kaleyi devralan ve Milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendiren ve takım içindeki havayla ilgili de konuşan Brezilyalı kaleci, “Milli takım aralarında sadece antrenman yapmak zorundasınızdır ve bu futbolcuların çok da sevdiği bir durum değildir; çünkü futbolcular maç oynamak isterler. Bugün hemen hemen tüm takım halinde antrenmanımıza başladık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu takımda gerçekten çok iyi oyuncular var. Çok iyi bir grup olduğumdzlmadan sürdürülüyor. Herkesin birbirine yardım etmeye çalıştığı bir ortam var” diye konuştu.