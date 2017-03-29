Fatih Terim’in gençlik aşısı umut verdi

Fatih Terim’in gençlik aşısı gelecekteki büyük şampiyonalar için umut verdi. Hazırlık karşılaşmasındaMoldova’yı 3-1 yenen Ay-Yıldızlılar’da ülkemizi yurtdışında temsil eden EmreMor, Enes Ünal ve Çağlar performanslarıyla yüzümüzü güldürdü.

Milli Takımımız, 2-0'lık Finlandiya galibiyetinin ardından Moldova karşısında da 3-1 kazanırken, çifte sevinç yaşattı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in sahaya sürdüğü 19 yaşındaki Emre Mor ve Enes Ünal ile 20 yaşındaki Çağlar Söyüncü performanslarıyla umut verdi. Taraftarlar, genç kadrosuyla futbol ziyafeti sergileyen kırmızı-beyazlılar için, “İşte geleceğin Türkiye'si” yorumunu yaptı. Sezon başında Altınordu'dan transfer olduğu Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi olan Cengiz Ünder de milli takımda ilk kez fileleri havalandırdı. Çok sayıda Avrupa kulübünün yakın takibe aldığı 19 yaşındaki genç kanat oyuncusuna sezon sonunda cazip tekliflerin gelmesi bekleniyor. Ahmet Çalık da Moldova karşısında Galatasaray'da şans bulamamasına karşın formda olduğunu gösterdi.

Fatih Altaylı: FETÖ`nün avukatlığını yapanlar, Galatasaray`a saldırmaya başladılar Galatasaray'ın eski yöneticilerinden olan Fatih Altaylı, geçmişte FETÖ'nün avukatlığını yapanların bugün Galatasaray'a saldrdığını dile getirdi. İlgili Haberi Oku

TEŞEKKÜRLER ANADOLU

Fatih Terim'in Moldova karşısında sahaya sürdüğü ilk 11, Anadolu kulüplerinin ülke futbolu için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Eskişehir'deki maça başlayan futbolcularımızdan 5'inin alt lig, 8'inin ise Anadolu altyapılı olması dikkat çekiciydi. Takımda İstanbul altyapılı tek isimise Galatasaray'da yetişen ve şu an kariyerinin İspanya'nın Deportivo takımında sürdüren Emre Çolak'tı…