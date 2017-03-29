Fikret Orman ‘Yabancı kuralı’ tartışmalarına nokta koydu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Yabancıya sınırlama var zaten, yerliye yok. 28 yerli ile oynamak istiyorsa oynasınlar. Fatih hocam da açıkladı, Göksel Gümüşdağ da anlattı. Ortada tartışma yok" dedi.

Beşiktaş’ın bugün yaptığı sponsorluk anlaşmasının ardından Başkan Fikret Orman, son dönemde hem TFF Başkanı Yıldırım Demirören hem Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim hem de Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın farklı görüşler belirttiği yabancı kuralıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Yabancı kuralıyla alakalı rotada bir değişikliğin olmadığını söyleyen Orman, “Tartışılıyor. Benim o günlerde bu yabancı serbesti artmasıyla alakalı herkesin kayıtlarında vardır açıklamalarım. O zaman da, ‘bundan en az zararı biz görürüz, en büyük zarar başka kulüpler görür’ demiştim. Transfer yapmak için yapanlar sonunda büyük zararlar görür. Biz kendi rotamızda gideriz. Sonradan ağlayıp da dönmeyin. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman bunun zıttında düşünenler var. Onlar bir strateji geliştirdi galiba. Beşiktaş ile strateji açısından düşündüğünüzde bizim önümüz aşılamaz. Karakterli oyuncularla doğru işler yapma gayretindeyiz. Yabancıya sınırlama var zaten, yerliye yok. 28 yerli ile oynamak istiyorsa oynasınlar. Fatih hocam da açıkladı, Göksel Gümüşdağ da anlattı. Ortada tartışma yok. Zıttında durmak zorunda değilim. Ancak planlamalar doğru analiz edilmeli. Her karardan dönülmemesi lazım” ifadelerini kullandı.

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“Bizim için yerlinin de yabancının da hiçbir farkı yok”

“Bence doğru olan bir kulüp kendi işini iyi yaptığı sürece her sistemde de doğru yapabilir” diyen Fikret Orman, şöyle devam etti:

“Biz şu andakine adapte olduk. Ama kuralları içerisinde yine biz doğrusunu yaparız. Maç başladıktan sonra kural değişmez. Kuralı tartışacak durum yok. Bizim için her şeyin kendi içerisinde doğruları var. Bizim için yerlinin de yabancının da hiçbir farkı yok. Buna göre devam edilmesinin daha doğru olduğunu söylüyorum.”