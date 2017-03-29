Galatasaray ilk maçta set alamadı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Challenge Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Rus temsilcisi Fakel’e 3-0 yenildi. Eşleşmede finale çıkacak ekibin belli olacağı rövanş mücadelesi 2 Nisan Pazar günü İstanbul’da oynanacak. Sarı-kırmızılılar, Fakel’e rövanşta 3-0 ya da 3-1’lik üstünlük sağlaması halinde finale çıkacak takım, altın sette belirlenecek.
Salon: Zvezdniy
Hakemler: Pavel Vasko (Slovakya), Antonio Fernando Correa Benitez (İspanya)
Fakel: Volkov, Iakovlev, Kolodinsky, Kliuka, Likhosherstov, Kimerov (Shishkin, Alekseev, Bogdan)
Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Tuia, Murathan Kısal, Bartman, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Yasin Aydın, Halil İbrahim Akşeker, Doğukan Ulu)
Setler: 25-12, 25-18, 25-19
Süre: 86 dakika (22, 24, 40)