Göztepe’yi ayağa kaldıran itiraz

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin Gürsel Aksel Stadı'nın bulunduğu araziye inşa edilmesi planan 20 bin 35 seyirci kapasiteli statlarıyla ilgili imar plan değişikliğine yaptığı itiraz, Göztepe camiasını ayağa kaldırdı.

Göztepeli taraftarlar, son gün gönderilen itiraz dilekçesine sert tepki gösterirken, sosyal medya üzerinden Şehir Plancıları Odası’na büyük tepki gösterdiler. Taraftarlar, sosyal medyada paylaştığı mesajlarında, “Böyle bir satat yapılacak diye teşekkür edileceğine taş koyuluyor… Balçova’ya yapılacak AVM’ye ses çıkaramayanlar, stadımıza dokunuyor… Göztepe, şehrimizin pozitif vizyonudur” ifadelerine yer verdiler.

İzmir Gücü Spor Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten ise Göztepe’nin yanında olduklarını söyledi. Şehir Plancıları Odası’nın doğru bir tutum sergilemediğini belirten Erten, “Göztepe Stadı’na itiraz edenler, İzmir’in ve Göztepeliler’in sinerjisini düşürüp, moralini bozdu. Bu yanlıştan derhal dönülmeli ve itiraz geri çekilmeli. Eğer Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi kentin geleceğini ve ekonomisini düşünüyorsa, Göztepe’nin önünü tıkamamalı” dedi.

Şehir Plancıları Odası’nın itirazına ateş püskürürken twitter hesabından Göztepe Stadı’nın görselini paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, “Her zaman söylediğimi yine söylüyorum. Şanlı taraftarımız rahat olsun. Bu istemezükçü zihniyete rağmen Göztepe Stadyumu yapılacak” mesajı yazdı.